Comunicazione, la ricetta Armando Testa: «La strategia è adattarsi»

Svolta epocale anche per la pubblicità turistica nel post Covid. Ne è convinto Raffaele Balducci, direttore creativo dell’agenzia Armando Testa che ha curato la campagna della Regione Umbria.

«La pandemia – afferma – ha cambiato il mondo della comunicazione, nei contenuti trattati, nei toni espressi, nelle modalità di esecuzione, generando un senso di vicinanza e solidarietà fra le persone. Torniamo a comunicare, ma con una sensibilità diversa. Ora siamo desiderosi di dimostrare quanto valga il nostro Paese e quanto ci possa dare. In altre parole abbiamo più consapevolezza della “grande bellezza” che ci appartiene».

«Ma ora – aggiunge – bisogna lavorare sulle nuove esigenze. Nell’immediato, la pandemia ha prodotto un’irrefrenabile voglia di muoversi. Qualunque sia la meta, in ogni luogo. Ma nel lungo periodo bisognerà guardare ai cambiamenti veri, con un atteggiamento più consapevole verso l’ambiente, la ricerca di luoghi sicuri e un ritorno alla lentezza. Di questo dovrà tener conto il turismo. E quindi anche la comunicazione che è al suo servizio».

Per Balducci «la strategia adatta è adattarsi, che non è un gioco di parole gratuito, bensì un insight. C’è chi vorrà tornare subito alle relazioni umane e a luoghi affollati e di condivisione. C’è chi invece sceglierà situazioni più intime, legate al benessere e addirittura spirituali. E anche la comunicazione dovrà seguire questi desiderata di pari passo. Per il concept “Io amo il mare dell’Umbria” abbiamo lavorato proprio in questa direzione».

