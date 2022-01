Compagnie aeree più puntuali del mondo: sul podio c’è Ana













Nel mondo, a livello globale, la regina della puntualità è All Nippon Airways, che nel ranking stilato da Cirium – The On-Time Performance Review 2021 – è puntuale nel 95,28% dei casi presi a campione, seguita a poca distanza dall’altra giapponese Japan Airlines, con il 93,85%.

In Europa, invece, a piazzarsi in cima al podio è Vueling, che raggiunge una puntualità nelle sue operazioni pari al 92,13%, tenendo in considerazione più di 90mila voli tra giugno e dicembre scorsi (ci si è concentrati sul periodo di maggiore ripresa del settore aereo). Buone anche le performance di Iberia (91.81%), altro vettore Iag, e Norwegian Air (91.54%).

Guardando al Nord America, Delta Airlines ha conquistato il Platinum Award, che riconosce al vettore le migliori prestazioni operative a livello mondiale, tenendo conto della complessità delle operazioni, del volume dei voli e anche delle caratteristiche del network.

Oliver Iffert, direttore delle operazioni Vueling, ha dichiarato: «Siamo molto fieri di aver ricevuto questo riconoscimento, un premio che dimostra lo sforzo fatto quest’anno da tutte le persone che fanno parte della compagnia. Il 2021 è stato un anno segnato dalle restrizioni nei viaggi e noi di Vueling siamo stati capaci, ancora una volta, di dimostrare la nostra abilità di adattamento a questi difficili scenari. È un traguardo senza dubbio importantissimo per la compagnia, che in questo modo migliora continuamente in un mercato competitivo come il nostro».

«È stato un altro anno impegnativo per l’industria aeronautica, ma il 2021 è stato sicuramente migliore del 2020, segnando l’inizio della ripresa», ha commentato Jeremy Bowen, ceo Cirium.

L’analisi della puntualità delle performance di Cirium, attiva dal 2008, è la più longeva nel campo dell’aviazione. Il report si basa su dati provenienti da oltre 600 fonti di informazione di volo in tempo reale, con un comitato consuntivo indipendente che garantisce una visione equilibrata dell’analisi delle prestazioni in real time della compagnia aerea.

