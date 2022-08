Compagnie aeree, Iata ora studia nuovi modelli di business

L’associazione internazionale delle compagnie aeree (Iata) ha annunciato che l’annuale World Financial Symposium (Wfs) si concentrerà sulla definizione di nuovi modelli per la resilienza delle compagnie aeree. L’evento si svolgerà dal 19 al 22 settembre a Doha, in Qatar, con Qatar Airways nella veste di compagnia aerea ospitante.

“Dopo il più grande shock della storia dell’aviazione, il settore sta emergendo rapidamente dalla pandemia e dalle restrizioni di viaggio imposte dai governi negli ultimi due anni. Le perdite del settore dovrebbero ridursi a 9,7 miliardi di dollari quest’anno – da quasi 180 miliardi di dollari nel 2020-21 – Poiché le barriere di viaggio cadono nella maggior parte del mondo, una domanda molto forte sta supportando le aspettative di una ripresa ai livelli di traffico pre Covid-19 entro il 2024, con una possibilità di redditività nel 2023″, sottolinea Iata.

Allo stesso tempo, però, l’associazione sottolinea come i livelli di debito delle compagnie aeree siano aumentati vertiginosamente, poiché i vettori hanno richiesto prestiti per rimanere attivi durante la crisi.

«Le compagnie aeree sono resilienti. Ora è il momento di sfruttare il duro lavoro e le difficili ristrutturazioni degli ultimi due anni per cogliere le opportunità che emergono dalla crisi. La finanza svolgerà un ruolo fondamentale nel sostenere la ripresa in corso, creando al contempo una struttura di capitale sostenibile per sostenere la nostra ambiziosa agenda ambientale», ha affermato Willie Walsh, direttore generale di Iata.

Per Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways, «Siamo onorati di ospitare il primo Wfs di persona dal 2019 durante il nostro 25° anno di attività. Questo simposio vitale riunirà i leader finanziari delle compagnie aeree e i nostri numerosi partner delle catene di approvvigionamento per discutere il percorso da seguire e le sfide da superare».

Tra le sessioni previste quest’anno ci sono quella dedicate all’Environmental, Social and Governance reporting & sustainable finance trends; quella sugli obiettivi Net zero CO2 entro il 2050; il tema del “Financial risk management”.

Le altre conferenze di maggior interesse verteranno su: “The road to airline retailing and customer centricity” e “The future of airline payments and payments as a value creator”. Il Wfs presenterà anche una revisione delle prospettive economiche del settore.