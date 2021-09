Como Le Montrachet aprirà nel 2022 in Borgogna (Francia)













Esperienze di lusso, servizi personalizzati e resort che coccolano il cliente assicurando una vacanza di vero relax. Il Gruppo internazionale Como Hotels & Resorts apre virtualmente le porte delle sue 15 magnifiche strutture luxury, si presenta a operatori del settore e clienti attraverso un roadshow online e annuncia una novità: l’acquisizione di un nuovo gioiello, il Como Le Montrachet, che aprirà nel 2022 in Borgogna, la famosa zona dei vini in Francia. In questo edificio del diciottesimo secolo, rinnovato da designer italiani, troveranno spazio circa 30 camere e suite, wine experience e attività benessere che promettono di rasserenare corpo e mente.

Ad aprire le due giornate online, Nicola Wood, global director of sales Europa, che ha presentato le novità del Gruppo e le iniziative per le famiglie, con specifiche attività per le differenti fasce di età, mentre Daniel Moran, culinary vice president, ha spiegato le filosofia healthy e attenta ai prodotti a chilometro zero che guida i menù disponibili nei vari resort del gruppo.

Dalle Maldive alla Thailandia, passando per il Buthan, Indonesia, Australia, Turk and Caicos, Londra fino al suggestivo Como Castello del Nero in Toscana, i vari general manager hanno descritto le misure di sicurezza anti Covid messe in atto e posto l’accento su come siano cambiate le abitudini dei clienti con soggiorni più lunghi, pari a tre o quattro settimane, maggior presenza di famiglie invece che di coppie e una domanda crescente di wellness.

Per venire incontro a tali esigenze, il Gruppo ha attivato cooking class per bambini, escursioni con quiz ai templi di Bali o ancora safari, visite gioco alle piantagioni di banane o alla scoperta della barriera corallina oppure strutture come il Como Shamhala Estate, a Bali, pensate come un vero “rifugio del benessere” dove gli ospiti possono seguire lezioni di yoga e pilates, mettere in pratica i consigli dei medici ayurvedici e assaggiare menù preparati su misura del cliente.