Como Hotels and Resorts, Doris Goh è il nuovo vice president commercial













Como Hotels and Resorts annuncia la nomina di Doris Goh a vice president commercial. Nel suo nuovo ruolo, sarà responsabile della guida e della gestione delle politiche commerciali della catena alberghiera, unendo le funzioni di vendita e marketing.

Dopo aver festeggiato i 30 anni nell’ospitalità quest’anno, Como ha annunciato un’espansione del suo portfolio con Como Le Montrachet in Borgogna e Como Laucala Island nelle Fiji, l’ultima aggiunta alla sua collezione di isole private, che ha aperto il 15 dicembre 2021.

Goh lavora da oltre 25 anni nel settore dell’ospitalità ed è una delle pioniere e leader nel lusso e nel turismo responsabile. Nata a Singapore, è nota per aver guidato le vendite, il marketing e le innovazioni digitali di Alila e si unisce a Como Hotels and Resorts dopo aver lavorato in Asia Land and Sea, startup che guida lo sviluppo del turismo sostenibile. Appassionata di sostenibilità e i viaggi di rigenerazione, Goh è una opinion leader rispettata e speaker in importanti eventi e forum di settore.

«Sono estremamente entusiasta di entrare a far parte di Como Hotels and Resorts in un momento così cruciale per il brand, nel 30° anniversario in cui celebra l’apertura di due nuove proprietà – afferma Goh – Non vedo l’ora di condividere la mia esperienza e passione per i viaggi e la sostenibilità con Como, per aiutarla ulteriormente a posizionarsi come uno uno dei marchi leader nel settore dell’ospitalità di lusso al mondo».