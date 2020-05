Come viaggeremo quest’estate: il video dello scalo di Bergamo

Distanziamento sociale ma non solo. L’Italia riparte e Sacbo, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, ha predisposto un video per i viaggiatori in cui sono mostrate tutte le nuove fasi di partenza e arrivo nello scalo.

Nel video – è possibile guardarlo qui – vengono illustrate le procedure introdotte per ottemperare alle norme e alle linee guida impartite per la sicurezza e la salute delle persone.

Il tutorial, così come spiegato da Sacbo nella sua comunicazione, è accompagnato da scritte in sovraimpressione che richiamano le modalità di approccio alle diverse aree del terminal, evidenziando in particolare gli obblighi a cui sono sottoposti i passeggeri in partenza che accedono dall’unica porta di ingresso all’aerostazione, le indicazioni poste sul pavimento e sui cartelli, i criteri di accodamento in area check in, ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco.