Come ottenere la spunta blu dell’affidabilità su Facebook e Instagram

Affidabilità, oggi più che mai. È tutta qui la spiegazione che Facebook (ma anche Instagram) dà alla business verification, ovvero alla verifica dell’account relativo alla propria azienda che, in sostanza, si traduce in una semplicissima spunta blu, oggi ancora assente in tantissimi profili aziendali, tra cui quelli del travel.

Uno dei motivi per cui bisognerebbe subito recuperare il gap? La pubblicità. È chiaro, infatti, che il riconoscimento “official” di Facebook dà benefici alle aziende in termini di fiducia da parte della clientela in fase di campagne advertising. A maggior ragione se si possiede una certa popolarità o il proprio brand rischia di confondersi con altri.

COME OTTENERE LA SPUNTA BLU. Partiamo dai requisiti: autenticità, unicità, completezza e interesse. Lo stabilisce proprio Facebook che, oltre a rispettare le condizioni d’uso del social media, stabilisce come l’account debba essere autentico (il tuo account deve rappresentare una persona vera, un’azienda registrata o un’entità); unico (l’account deve essere l’unica presenza della persona o dell’azienda che rappresenta. Può essere verificato un solo account per persona o azienda, a eccezione di account specifici per una determinata lingua); completo (l’account deve essere attivo e avere una sezione Informazioni, un’immagine del profilo e almeno un post); di interesse (l’account deve rappresentare una persona, un brand o un’organizzazione nota e cercata di frequente. Si esaminano gli account che compaiono in più fonti di notizie e non si considerano contenuti promozionali o a pagamento ai fini dell’analisi).

CLICCA QUI E OTTIENI IL MODULO PER RICHIEDERE IL BADGE DI VERIFICA BLU