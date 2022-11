Come cambia il turismo altospendente: l’analisi di Maggi (Luxury Consulting)

C’è un gran parlare di turismo altospendente, ma come sta cambiando il mercato del lusso? Maurizio Maggi, titolare dell’agenzia di rappresentanza internazionale Mm Luxury Consulting, ha le idee molto chiare sulle tendenze in atto grazie alla sua esperienza con alberghi, ad esempio, del calibro di Raffles Seychelles, Royal Mansour Marrakech o The Setai Miami Beach.

Con ben oltre 25 anni di esperienza nelle vendite e nel marketing internazionale nel settore alberghiero e turistico di lusso, Maggi fa questo quadro: «Dopo gli anni bui della pandemia, la ripresa è evidente, ma paghiamo lo scotto dell’inflazione, dell’aumento dei prezzi, del cambio sfavorevole euro-dollaro e della guerra».

In particolare «il settore alberghiero ha subito dei cambiamenti, stanno aumentando di molto le prenotazioni last minute, anche da parte di chi di solito prenotava con grande anticipo, specialmente in mercati chiave come Francia e Belgio, per cui la disponibilità diminuisce e i prezzi aumentano anche per altri mercati, comunque questo segmento tiene molto bene», aggiunge Maggi.

Coprendo anche i segmenti Mice e corporate, oltre che il leisure, per la piena ripartenza Mm Luxury Consulting ha predisposto un’ampia gamma di servizi à la carte e personalizzati ed è già diventato partner di operatori in Francia, Italia, Spagna, Belgio e nella Svizzera francese e italiana.