Come cambia il lusso: i trend di Virtuoso













Sostenibilità (e consapevolezza), esperienze super esclusive, tanta consulenza e viaggi evento. Sono le quattro tendenze del lusso 2022 emerse dal sondaggio di Virtuoso, che può contare su un magazzino dati di oltre 49,5 miliardi di dollari di transazioni, e che traccia il profilo del viaggiatore luxury post Covid.

RICCHI, GREEN E CONSAPEVOLI. La pandemia, ma anche l’attuale scenario geopolitico, sta portando le persone a essere più consce del loro impatto sul pianeta, portando a quella fase che Virtuoso ha definito “the conscious comeback”, ovvero ritorno consapevole. In uno degli ultimi sondaggi del network di agenzie specialiste del lusso, che a fine 2021 ha pubblicato anche il suo Sustainability White Paper, l’82% dei viaggiatori ha confermato la necessità di un turismo responsabile, con il 78% che ha rimarcato l’importanza di scegliere aziende con una forte politica green, al fine di proteggere il mondo che ci circonda, di sostenere le economie locali e celebrare le culture, difendendone storia, tradizioni e cambiamenti. Tutti fattori, questi, che come detto dal 70% degli intervistati, vanno a migliorare decisamente l’esperienza di viaggio. «Come le radici per un albero, la sostenibilità è fondamentale nel turismo. Dobbiamo adottare pratiche e comportamenti che migliorino l’ambiente circostante. Se riusciamo a fare questo, il viaggio sostenibile e rigenerativo guadagnerà più slancio velocemente», dichiara Jessica Hall Upchurch, Virtuoso vice-chair & sustainability strategist.

ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA. Un viaggio iper personalizzato in Messico nell’esclusiva Isla Holbox per nuotare con gli squali balena, oppure glamping a Los Angeles tra caviale e manzo giapponese e spostamenti ultra lusso in elicottero. Gli esperti non hanno dubbi, il 2022 è l’anno delle esperienze da fare almeno una volta nella vita, quelle che Virtuoso raccoglie nella Wanderlist. Il 76% dei consulenti specializzati vede un recente incremento dei viaggi per high spender come safari africani, tour speciali nelle isole caraibiche, nelle capitali internazionali e crociere oceaniche. La repressione della domanda dovuta al lungo stop causa Covid ha accelerato l’ulteriore sviluppo del turismo di alta gamma di coppie e famiglie in primis, nonostante il continuo aumento dei costi, con le tariffe future degli hotel in lievitazione e la biglietteria aerea che a primavera segna già un +19% sul 2019.

RICHIESTE AL +50% IN AGENZIA. Annullamenti, cancellazioni, riprotezioni. La pandemia globale ha sconvolto gli equilibri, ma consulenti e agenti di viaggi continuano a dimostrare il loro enorme valore sia per gli schemi dell’intera industria del turismo, sia per i loro clienti di alta fascia, che sono chiaramente anche i più esigenti. Tra regole nazionali e internazionali in continuo mutamento, con l’incertezza causata dalla guerra in Ucraina, la documentazione sanitaria da produrre e presentare, non è mai stato così necessario rivolgersi e affidarsi alla professionalità e al know-how di un agente o consulente per pianificare, prenotare e anche assicurarsi in vista di possibili interruzioni o problematiche di viaggio. Virtuoso mostra come la richiesta di consulenza si attesti al +50% rispetto al 2020.

ANNIVERSARI, NOZZE E REUNION. Nel recupero del tempo perduto, tra le principali tendenze del 2022 ci sono anche i “celebration travel”: sono appunto viaggi celebrativi, che si tratti di matrimoni, viaggi di nozze, anniversari o compleanni importanti da festeggiare. Così come le cosiddette reunion, vacanze che famiglie e amici organizzano sempre più spesso per riconnettersi con i propri cari dopo il distacco forzato degli ultimi anni. Tutte motivazioni che si rendono protagoniste dell’aumento di domanda per il 78% degli intervistati da Virtuoso, che attinge da un magazzino dati di oltre 49,5 miliardi di dollari di transazioni, con Messico e Isole Caraibiche tra le destinazioni preferite dalla clientela. Per questa tipologia di viaggio, sono gettonatissime anche le crociere, come ad esempio quelle di Paul Gauguin Cruises per vivere il sogno della Polinesia francese, o anche l’Africa e le Maldive in resort o lodge superaccessoriati. Per i più avventurieri, inoltre, spazio a tour nella giungla in mete senza tempo come Costa Rica, nei pressi del Vulcano Arenal, mentre per i romantici matrimonio e shooting in spiaggia alle Hawaii, destinazione alla ribalta tra gli italiani.

Fino a una tendenza individuata proprio da L’Agenzia di Viaggi Magazine, che parla di ville di lusso, dimore storiche e boutique hotel.

CASE VACANZA A 5 STELLE, TRA VILLE E DIMORE STORICHE. Ville di lusso in esclusivi complessi immobiliari, tenute con vista mozzafiato su isole private e suite nei centri storici delle città. Il mercato del lusso affronta il post pandemia con rinnovato slancio e diventa pilastro delle strategie di rilancio di numerosi big player del travel, a partire dal colosso italiano Alpitour, che lo scorso febbraio ha lanciato la nuova collezione di ville luxury sotto il brand Made by Turisanda in partnership con G Rent, tra l’altro quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Sul piatto una serie di special project mondiali tra cui la commercializzazione del complesso immobiliare Borgo delle Stelle a Porto Cervo, in Sardegna. «Accordo importante – dichiara Pier Ezhaya, direttore generale tour operating di Alpitour World – Step che completa l’offerta e ci consente di anticipare il futuro».

Sempre forte in questo ambito il Gruppo Nicolaus che implementa il portale B2B Hellovillas, nato dall’esperienza maturata con Raro e il sistema di booking online Hello Book. Qui si trovano dimore storiche, esclusive case in centro città e boutique hotel in Italia e nel Mediterraneo, per un totale di 2.400 prodotti in offerta.

C’è poi Mandarin Oriental, che lancia la sua collezione di ville private selezionate chiamata “Exclusive Homes”, in collaborazione con la community StayOne. Si va da una casa in stile georgiano a tenute private di 200 ettari nel cuore del Cotswold (Regno Unito), passando per idilliache sistemazioni su spiaggia nel sud della Francia o delle Baleari, tra cui una villa sull’isola privata di Tagomago. «Queste soluzioni si inseriscono perfettamente nel nostro portfolio. Permettono agli ospiti di esplorare la destinazione in modi diversi», commenta James Riley, ad Mandarin.

Infine, le italianissime Duomo Smart Suites di Caleidoscopio/Oltremare, nel cuore di Milano, letteralmente a due passi dal Duomo e da Torre Velasca. Sette suite con accesso indipendente e automatizzato, ma con la possibilità di essere trasformate agevolmente in camere comunicanti.