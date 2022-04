Come Ben Hur: un giorno da gladiatori a Roma World













«Dove ci sono cavalli, ci siamo noi». Che sia Ben Hur o qualsiasi altro film sull’Impero romano. Che sia il parco a tema Roma World, riaperto il secondo weekend di aprile per la sua stagione 2022 a Castel Romano, a due passi da Cinecittà World. Ci accoglie così Riccardo, calzari d’ordinanza, per un giro in biga intorno al Castrum, l’accampamento militare. Non un semplice figurante, ma un professionista prestato all’intrattenimento. La corsa dei cavalli, maestosi, nell’arena che riproduce il Circo di Massenzio, dà iniziò a questa giornata da antichi romani: un salto indietro di due millenni emozionante per i bambini di qualsiasi età.

E mentre i più grandi – armati di rudis, spada in legno simile al gladio – apprendono le tecniche di combattimento nell’Arena dei Gladiatori, guidati dagli istruttori del Gruppo Storico Romano, ai più piccoli è dedicata la fattoria. Qui è possibile osservare e nutrire capre e mucche nane, maialini irsuti, lama, struzzi, papere e oche simili a quelle del Campidoglio che, narra la leggenda, difesero Roma dall’assedio del galli di Brenno. È accattivante ma ha ben poco di storico invece Principessa, il pony del parco, che per due euro ospita i bimbi in sella.

L’esperienza a contatto con gli animali prosegue poi sul bordo dell’accampamento, dove sorge l’Arena dei Rapaci. Qui è possibile assistere agli Spettacoli di Falconeria: dal volo dell’aquila agli attacchi dei falchi sulla preda, sperimentando il volo dei “rapaci al pugno” nei boschi circostanti.

Tra un’attività e l’altra, è tempo di pranzare. Due le opzioni: l’area picnic per il pranzo al sacco o il ristorante all’aperto la Taberna, per mangiare piatti della tradizione, salsiccia e arrosticini su tavoli in legno apparecchiati in modo spartano. O meglio, romano.

E mentre l’ingresso a Roma World costa 15 euro (19 in cassa), il pacchetto che comprende anche il Menù del Legionario, ha un prezzo di 29 euro. Per chi volesse, invece, fare anche l’esperienza del pernotto in tenda la quota sale a 49 euro a persona. In tal caso, dopo cena, sarà possibile assistere allo Spettacolo del Fuoco.

Su Romaworld.com il calendario delle aperture, per lo più limitate ai long weekend, con la possibilità di acquistare online biglietti d’ingresso e pacchetti.