Combotour propone in Europa la formula viaggi zaino in spalla

L’Europa diventa la protagonista della linea firmata Combotour Viaggi Zaino in Spalla, che si basa su proposte studiate per chi ama viaggiare in modo autonomo, senza essere per forza inserito in un gruppo organizzato, ma con dei servizi garantiti e con l’assistenza di un tour operator che tutela i partecipanti in ogni momento.

Un modo di viaggiare indipendente, in linea con le attuali esigenze di sicurezza sanitaria, utilizzando mezzi locali come bus e treni, per scoprire al meglio il territorio e le particolarità delle zone visitate.

«Si tratta sempre di itinerari multi-tappa che prevedono una serie di servizi. I voli non sono inclusi e per questo motivo gli itinerari proposti iniziano e terminano nella stessa località, per facilitare il cliente nella ricerca di tariffe aeree vantaggiose», commenta Anna D’Oriano, co-titolare insieme a Marco Meneghetti di Combotour.

«In attesa che riprenda il lungo raggio, abbiamo studiato una serie di itinerari in Europa in linea con la filosofia della nostra formula di viaggio, in modo da accontentare quei viaggiatori che amano visitare i paesi in autonomia, ma che a maggior ragione in questo particolare momento, vogliono le garanzie e l’assistenza che soltanto un tour operator può fornire», aggiunge Marco Meneghetti.

Tra le varie proposte, il viaggio Finlandia luci del nord di 7 giorni/6 notti con partenza da Helsinki e suggerimenti per visitare alcune delle attrattive della città e dintorni, come la Temppeliaukion Kirkko, una chiesa scavata completamente nella roccia o i tanti divertenti e colorati mercati artigianali oppure l’isola di Suomelinna.

Rovaniemi si raggiunge con treno notturno con pernottamento in cuccetta; dalla città di Babbo Natale si parte per una escursione notturna per ammirare lo spettacolo dell’aurora boreale, spostandosi in diversi luoghi di avvistamento.

I misteri della Scozia, di 8 giorni, prevede la visita di Glasgow, Edimburgo, Aberdeen e Inverness, ideale per chi ama il genere cattedrali e castelli, con un tocco di splendidi panorami delle Highlands, e laghi misteriosi, tra i quali quello famosissimo di Loch Ness. Il tutto con borghi storici in pietra, pub tipici e case antiche. Gli spostamenti tra le città sono effettuati a bordo di comodi autobus di linea.

Sempre nel Regno Unito, il tour Inghilterra Vittoriana – New Forest National Park, di 8 giorni/7 notti nell’Inghilterra del sud, che parte da Brighton e tocca Southampton, Lymington fino a giungere all’Isola di Wight, effettuato sempre a bordo di treni o autobus locali e traghetto per Isola di Wight.

Con l’opportunità di escursioni facoltative giornaliere andare alla scoperta della New Forest, un parco nazionale ricchissimo di flora e fauna (scoiattoli, volpi, tassi, lontre e puzzole e diversi tipi di cervi) ancora sconosciuto al mercato italiano ma di grande bellezza e suggestione. In questa parte dell’Inghilterra sembra fare un viaggio indietro nel tempo, la zona è anche ricca di sale da tè per provare l’esperienza del “tè tradizionale pomeridiano inglese”.

Infine, in l’Irlanda un itinerario di 8 giorni/7 notti per visitare Dublino, Galway e Doolin, sempre con trasferimenti in autobus di linea. Prima tappa è Galway, la giovane località dall’atmosfera bohémien, ricca di pub e ristoranti. Doolin è la patria della musica tradizionale irlandese e nei pub si svolgono spesso performance dal vivo di artisti. Qui è anche punto di partenza per una camminata alla Cliffs of Mother. Non possono mancare le isole Aran per poi concludere con Dublino, dove c’è l’imbarazzo della scelta tra cosa visitare: la Cattedrale di San Patrizio, il Castello di Dublino, la Cattedrale di Christ Church, il Trinity College e l’Ha’ Penny Bridge, l’iconico ponte di Dublino.