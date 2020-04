Combotour, formazione con incontri One to One per adv

Combotour punta alla personalizzazione della formazione per le agenzie di viaggi con una serie di video incontri di approfondimento One To One su piattaforma Skype.

Il calendario prevede diverse sessioni giornaliere di trenta minuti ciascuna in modo da favorire gli appuntamenti personali con gli agenti di viaggi. Gli appuntamenti si possono richiedere inviando una mail a info@combotour.it.

«Abbiamo deciso di puntare sulla formazione One to One anzichè sul webinar per dare più attenzione ad ogni singola agenzia ed essere in linea con la nostra filosofia di personalizzazione. I video vertono su tutta la nostra programmazione, con una particolare attenzione alle nostre linee di prodotto Viaggi Zaino in Spalla e Mizizi – il Viaggio alle radici», precisa Anna D’Oriano, co-titolare insieme a Marco Meneghetti di Combotour.

Gli incontri di approfondimento One To One – schedulati fino alla fine di maggio – sono dedicati a una delle tante destinazioni programmate dall’operatore di medio e lungo raggio e sono tenuti personalmente da Anna D’Oriano e Marco Meneghetti.

«Puntiamo in particolare sulla nostra linea Viaggi Zaino in Spalla, perché riteniamo sia un prodotto da valorizzare per la ripresa dopo l’emergenza coronavirus, trattandosi di viaggi su base individuale, in grado di agevolare, se necessario, il distanziamento tra le persone», aggiunge Marco Meneghetti.

E aggiunge: «potrà rivelarsi una scelta vincente in relazione al fattore che prezzo sicuramente inciderà molto sui viaggi futuri, soprattutto perché, con le probabili nuove regole cui si dovranno attenere le compagnie aeree (tra cui il rispetto della distanza anche sull’aeromobile con conseguente riduzione dei posti a sedere) ci sarà un naturale aumento dei prezzi dei biglietti».

Attualmente, Combotour sta lavorando anche su un’estensione del massimale dell’assicurazione medico bagaglio e sull’inclusione della polizza annullamento nei pacchetti di viaggio in modo da dare più tutela ai viaggiatori, offrendo anche una motivazione in più per prenotare.

Infine, per quanto riguarda il voucher, che Combotour riconosce ai clienti che sono stati costretti a rinunciare al viaggio a causa di coronavirus, valido fino al 31/08/2021, l’operatore non esclude l’opportunità di ampliare ulteriormente il periodo di utilizzo fino al 31/12/2021.