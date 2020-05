Combotour, arrivano i webinar con i corrispondenti del t.o.

Combotour, dopo i corsi online One2One, lancia i webinar dedicati alle esperienze insolite vissute in diverse destinazioni turistiche, raccontate però da narratori d’eccezione, vale a dire i corrispondenti in loco del tour operator.

«Questi webinar, dedicati a un massimo di 20 agenzie di viaggi alla volta, rappresentano un’occasione unica per scoprire curiosità, aneddoti e avventure vissuti da chi conosce alla perfezione le destinazioni che programmiamo, vale a dire i nostri partner locali – precisa Anna D’Oriano, co-titolare insieme a Marco Meneghetti di Combotour – Sono ideali per gli agenti di viaggi che desiderano andare oltre alle classiche presentazioni e che vogliono scoprire un paese in un modo inconsueto e coinvolgente».

«Questi appuntamenti sono stati studiati sempre nell’ottica della personalizzazione. Abbiamo preferito limitare invece di ampliare il numero dei partecipanti, seguendo gli input degli agenti che in questi mesi hanno seguito tantissimi eventi online», sottolinea Marco Meneghetti.

I webinar Combotour sono iniziati il 19 maggio con Malesia e Marocco e sono due al giorno, uno alle 10.30 e l’altro alle 15.30. Il 21 maggio sarà la volta di Indonesia e Messico, il 26 di Thailandia e Botswana, il 28 di Tanzania e Oman per concludere il ciclo di webinar il 29 maggio con Giappone e Giordania.