Combo, a Torino l’ostello low cost che reinventa l’ospitalità

Un ostello per globetrotter. Una casa per la città. Uno spazio da abitare con la cultura. Un ristorante, un bar aperto per uno snack notturno o un caffè con un amico. Una radio che suona tutto il giorno dentro e fuori l’atrio di un palazzo restituito alla vita.

Combo, l’ostello di nuova generazione che reinventa i tratti dell’ospitalità low cost è arrivato anche a Torino: da gennaio, l’ex caserma dei Vigili del Fuoco in corso Regina Margherita 128, è un nuovo grande spazio aperto alla città e ai turisti in visita.

DORMIRE

Il primo e il secondo piano della struttura ospitano camere private e condivise, dotate di ogni comfort e disegnate per rispondere alle esigenze dei viaggiatori di oggi, reinterpretando il concetto di ostello tradizionale.

Le camere da 7 su due livelli oppure il loft da 16 letti con ampia lounge sono la soluzione ideale per i gruppi di amici o i viaggi corporate in cui la condivisione e lo spirito da “Team Building” sono elementi imprescindibili.

Anche le giovani famiglie che viaggiano con bambini trovano da Combo soluzioni innovative che sanno coniugare sicurezza e privacy, sempre a prezzi accessibili.

Tutti i letti, adagiati sulle piattaforme di legno flottanti tra i muri, con le loro luci individuali, le prese usb e le tende divisorie porta oggetti, diventano dei nidi in cui dormire, rilassarsi, leggere o lavorare, perfetti per i solo travellers e i digital nomads.

LOCATION PER EVENTI E SERVIZI DI RISTORAZIONE

Combo, grazie alla flessibilità dei propri ambienti è fonte di ispirazione per tutti coloro che cercano a Torino nuovi spazi informali, originali e con un’atmosfera internazionale.

Combo è la location ideale in cui organizzare eventi, sia che si tratti di occasioni private che di momenti corporate. Dalle performance culturali ai pop up store, dai photo shooting ai casting. E ancora conferenze stampa, presentazioni di nuovi prodotti, interviste, tv show, radio broadcast. Workshop, feste private, laboratori per adulti e bambini.

A completare l’offerta, un ampio ventaglio di proposte di ristorazione: colazione, brunch, aperitivo, cena e dopo cena con tutte le proposte del cocktail bar.

OFFERTE DA COMBO A TORINO

•FAMILY GETAWAY: (2 adulti + nr 2 bambini max), validità notte del sabato: pernottamento in camera family, + brunch per 4 persone: 140 euro

•LOVELY NEST: comprende pernottamento per due persone in camera matrimoniale + colazione a buffet per 2 + aperitivo al cocktail bar per 2 persone: 75 euro

•SLEEP’N’SIP*:

•3 persone: pernottamento in suite, prima colazione, degustazione nelle Langhe 125 euro a notte;

•2 persone: pernottamento in camera matrimoniale, prima colazione, degustazione nelle Langhe 85 euro a notte;

•1 persona: pernottamento in posto letto in camera condivisa, prima colazione, degustazione nelle Langhe 42 euro a notte.

*la destinazione della degustazione (Langhe) si raggiunge con mezzi propri.

Per confermare uno dei pacchetti, basta inviare una mail a hello.torino@thisiscombo.com facendo riferimento al “pacchetto promo”.