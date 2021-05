Columbus Viaggi e Vacanze rinnova il sito web













Nuovo sito internet, più integrazioni xml e grafica rinnovata per il sito internet di Columbus Viaggi e Vacanze. Il t.o. di casa Primarete ha rinnovato il portale rendendolo più intuitivo e investendo sull’innovazione.

«Sul piano dell’innovazione abbiamo dichiarato che i più corposi investimenti sarebbero stati sul digitale con tre fasi – spiega Anton Zilio, responsabile del progetto – Ora è un sito esperienziale collegato ad un booking engine più la modalità Modal Window che dal front end permette di generare in automatico il pdf del preventivo e andare in conferma».

L’ultimo step di aggiornamento, inoltre, prevede l’integrazione per mezzo api+xml e la possibilità di creare un pacchetto land + volo in automatico. «Ecco perché non lo consideriamo più come un sito ma un vero e proprio portale Columbus», sottolinea Zilio.

La società che guida il progetto è la Promoter Travel srl, tre sono i booking di riferimento con sede a Milano, Padova e Palermo che raccolgono le chiamate provenienti dal numero 02 37 90 1328. «Lo staff è altamente qualificato, l’esperienza media di quest’ultimi è di 25 anni nel settore del turismo; in Europa e nel mondo creiamo il viaggio su misura per le agenzie di viaggi – conclude il responsabile del progetto – Lo staff di Columbus lancia un messaggio: “Carissimi agenti di viaggio abbiamo bisogno di voi per salvaguardare un brand come Columbus t.o., un’eccellenza nel panorama turistico italiano dal 1956».