Columbus si rinnova e annuncia 4 linee di prodotto













Columbus rinnova la sua programmazione (presto anche il sito web) e, sotto la guida della nuova direttrice Manuela Altinier, suddivide l’offerta in quattro linee di prodotto: Explorer, Platinum, Vacanze e Club.

La prima sezione, ovvero la Columbus Explorer, è dedicata al “vero viaggiatore”, quello che desidera approfondire la conoscenza degli aspetti meno stereotipati di un Paese, percorrendo rotte poco battute dal turismo. Qui gli itinerari possono comprendere attività ed esperienze orientate a un contatto diretto con la gente e le tradizioni del posto, per scoprire e godere della parte più genuina delle destinazioni.

A seguire c’è Columbus Platinum, categoria è dedicata ai viaggi di lusso con sistemazioni di charme in location esclusive, abbinate a una serie di attività ed esperienze memorabili.

Per giungere alla linea Vacanze, dedicata alle proposte più classiche e collaudate che non vanno mai fuori moda. Una collezione di itinerari ideali per un primo approccio alla destinazione, in grado di rispondere a ogni esigenza di budget.

Infine si chiude con Club, formula in cui il t.o. ha racchiuso una selezione di sistemazioni che – stando ai criteri interni all’operatore – si distinguono per location, atmosfera e servizi, con un buon rapporto qualità-prezzo.

Manuela Altinier dichiara: «Vogliamo proporre una programmazione che si discosti dalla normale offerta di mercato per quanto sia possibile. E proponiamo diverse partenze per occasioni speciali, stando sempre attenti a consigliare gli appuntamenti imperdibili nelle destinazioni».

Columbus ha siglato anche una collaborazione con Crossroads, che è stata presentata lo scorso 19 maggio all’Hard Rock Cafè di Verona alla presenza di 31 agenti di viaggi. Si tratta di una destinazione multi-isola e completamente integrata a 4 e 5 stelle alle Maldive, nell’esotico atollo di Kaafu e nella laguna di Emboodhoo, a soli 15 minuti di motoscafo dall’aeroporto internazionale di Velana e da Malé.

Per soggiornare si può scegliere tra due resort: il tropicale Saii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton o l’iconico Hard Rock Hotel Maldives. Entrambe le strutture sono collegate con un pontile a una terza isola, The Marina Crossroads, con il leggendario Hard Rock Cafè dove vengono conservati ed esibiti pezzi unici appartenuti a grandi artisti come Lady Gaga e i Beatles.