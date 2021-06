Columbus, riparte il booking: “Sicilia e Grecia al top”













Segnali incoraggianti per l’estate 2021, con gli italiani che tornano a prenotare le vacanze e a scegliere soprattutto la Sicilia. Per Columbus t.o., infatti, il mese di giugno sta registrando prenotazioni in aumento in tutti e tre i booking di Milano, Padova e Palermo.

Ma è la Sicilia la punta di diamante dell’offerta dell’operatore – in particolare la zona di San Vito lo Capo che prevede un’offerta sia di hotel sul mare sia di appartamenti, oltre all’aggiunta di tour in barca e assistenza in loco – che sta registrando il maggior incremento di prenotazioni.

Lo stesso trend viene registrato anche dalla Grecia, destinazione storica di Columbus, seguita da Puglia e Sardegna. Il t.o. di casa Primarete ha rinnovato poche settimane fa il portale rendendolo più intuitivo e investendo sull’innovazione con più integrazioni xml e grafica rinnovata.

«Le agenzie continuano a dimostrare un’affezione al brand Columbus vacanze, storico operatore dal 1956 – sottolinea il presidente Ivano Zilio – Le agenzie di viaggi, oggi, hanno ben chiaro il nostro posizionamento: qualità del prodotto, servizi sempre più esclusivi, la metamorfosi in digitale e la lunga e gloriosa storia del t.o. in Italia che farà ancora parlare di sé». Da oggi, inoltre, l’operatore entra nel concetto di sostenibilità del prodotto viaggio e nella front page del nuovo sito appare il nuovo claim “Columbus Vacanze amico del mondo”.