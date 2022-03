Columbus riparte da Spagna e Portogallo













Columbus crede nella ripartenza e punta su Spagna e Portogallo per i prossimi mesi. Il tour operator mette l’Europa al centro della sua programmazione per la maggiore semplicità di movimento, senza test Pcr e procedure d’ingresso snelle, e propone esperienze suggestive in Algarve e un tour inedito in Andalusia, con itinerari che da Siviglia portano a El Rocio, caratteristico paesino affacciato sul Parco del Doñana, unico per le sue tradizioni culturali e la possibilità di vivere il parco a cavallo o in 4×4.

Molte le partenze speciali in calendario anche per le Canarie, alle quali sono stati abbinati i soggiorni in un Columbus Club, o Madrid, da cui si parte per tour nel Nord della Spagna, in Andalusia, o Il Cammino di Santiago. Non mancano i soggiorni in Columbus Club anche alle Baleari.

Per quanto riguarda il lungo raggio, invece, il tour operator propone le isole dell’Oceano Indiano come Maldive, Mauritius, Reunion e Zanzibar, con hotel contrattualizzati direttamente. In America sono York e Miami abbinate alla Crociera Msc e Disneyland, e dulcis in fundo in Africa, una attenta selezione di itinerari e lodge dalle locations indimenticabili.