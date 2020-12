Columbus rinnova sito web e booking engine

Rinnovamento totale del sito web e del booking engine per le adv. Così Columbus t.o. investe sulle infrastrutture tecnologiche in attesa di una ripartenza effettiva di tutta la filiera. Il sito prevede una trasformazione in portale moderno ed esperenziale, mentre il booking enginee sarà aggiornato con nuove funzioni e servizi per le agenzie.

«Columbus non potrà essere né quello del 1956, né quello prima del lockdown, il cambiamento è inevitabile e mai come ora penso che non è il più forte che sopravvive, ma chi si adatta meglio al cambiamento», sottolinea il patron, Ivano Zilio, che vede nel futuro del tour operator un ampio investimento sui nuovi merc dati e sulla flessibilità.

«La direzione e tutto lo staff vogliono ringraziare tutte le agenzie che continuano a sostenere il marchio Columbus e siamo fieri di non aver mai chiuso nemmeno in pieno lockdown. I nostri booking sono tutt’ora operativi da Palermo, Padova e Milano – conclude Zilio – Il nostro obiettivo di oggi è superare la crisi, avere una capacità di visione nel lungo termine e reinventarci nuove modalità di business».