Columbus porta le agenzie a Dubai e Abu Dhabi













Si è appena concluso il fam trip di Columbus t.o. – in collaborazione con Etihad – che ha portato alcuni agenti di viaggi a Abu Dhabi e a Dubai per conoscere i pacchetti esclusivi alla scoperta delle due città protagoniste, soprattutto in occasione di Expo 2020 Dubai che verrà inaugurato il prossimo primo ottobre.

Il fam trip Experience è stato previsto anche con l’ingresso all’area dedicata agli espositori dell’esposizione universale, che in questo momento è chiusa al pubblico. “Gli agenti di viaggi hanno provato alcune emozionanti escursioni per comprendere appieno le potenzialità dell’evento, della cultura e della destinazione, visitando anche le strutture in loco. Tutta la formazione è sullo stile esperienziale, leitmotiv di Columbus”, sottolinea la nota del tour operatore di casa Primarete.