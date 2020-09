Columbus pensa già alla stagione estiva 2021

Passata l’estate più insolita degli utili anni, il t.o. Columbus rilancia la sua offerta pensando già al 2021. La nota dell’operatore della holding Primarete, infatti, annuncia in una nota l’avvio di una nuova campagna promozionale “per avvicinare agenzie e consumatori con condizioni vantaggiosissime” per il prossimo anno.

“Il famoso brand Columbus, nonostante le difficoltà del momento, sembra intenzionato a non retrocedere il passo preso nemmeno di un millimetro; ma bensì a recuperare il posizionamento del marchio acquisito che dal 1956 piace alla gente che viaggia”, sottolinea la nota stampa.

“Nonostante il Covid-19 il nuovo azionista (riconducibile al patron di Primarete Ivano Zilio, ndr) continua ad operare per vedere cosa ci riserverà il mercato del prossimo futuro” e prevede di continuare a office prodotto in agenzia anche durante questa coda di inizio autunno con lo slogan “L’estate non finisce qua”.