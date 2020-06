Columbus, le nuove destinazioni per la ripartenza

Non si è fermato il lavoro di Columbus Tour Operator, anche in questi mesi di lockdown. Una task force dell’operatore ha continuato a dare tutti i supporti necessari alle agenzie di viaggi nell’ottica di agevolare i clienti.

Il lavoro di pianificazione poi fatto da Columbus non si è concentrato tanto sulla stagione estiva, ritenuta in gran parte compromessa, ma sul futuro a medio termine e soprattutto su nuove destinazioni. I product manager del t.o. stanno infatti puntando su mete come Cipro, Armenia, Georgia, Bielorussia, Bulgaria, Etiopia e Repubbliche Baltiche.

Columbus Vacanze durante lo stop forzato «non ha smesso di sviluppare nuovi progetti dedicati ad aprire nuove destinazioni e di lavorare sul marketing per gli agenti di viaggi», ha ricordato il presidente Ivano Zilio.