Columbus lancia la programmazione per gli Stati Uniti













Con la riapertura delle frontiere statunitensi al turismo ormai alle porte il tour operator Columbus lancia la sua programmazione per gli States dedicata alle agenzie di viaggi.«La pandemia non ha mai firmato la nostra attività con gli uffici di Milano, Padova e Palermo sempre operativi – sottolinea il patron, Ivano Zilio – Aggiornamenti burocratici legati al Covid 19 e formazione ci hanno permesso di non staccare la spina con le agenzie. Adesso man mano che i vari Stati procedono ad aprire i corridoi turistici, lo staff di Columbus sta lanciando le nuove programmazioni, animate anche da pacchetti innovativi. Adesso è il turno degli Stati Uniti: a partire dall’8 novembre ci si potrà recare nel Paese avendo il ciclo vaccinale completo e un tampone molecolare o antigenico».

Lo staff di Columbus ha realizzato per gli agenti diverse proposte sia per Natale che per Capodanno su New York con incluso degli spettacoli a Broadway come “Chicago” e “Waitress” oppure una serata in nuovi ristoranti o attrazioni open air.

«Se vieni a New York con Columbus, il nostro motto per te agenzia è: “Impossible is possible since 1956” – ricorda Zilio – Un altro importante tassello sull’onda dell’ottimismo è la programmazione dei tours con guida parlante italiano, dall’est all’ovest americano i tour sono a date fisse come da programmazione che si trova nel sito. Le agenzie per noi sono un motore indispensabile ringraziamo tutte loro per il sostegno dato fino ad oggi a far vivere un brand così storico, un’eccellenza del turismo italiano, a breve saremo pronti a fornire al mercato un evoluzione tecnologica cioè il booking engineering, una grande agevolazione per le agenzie che potranno farsi online in tempo reale i preventivi ed eventuali conferme».