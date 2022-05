Columbus in roadshow a Firenze, Torino e Verona













Nuovo roadshow per Columbus di Ivano Zilio, partito da Venezia e Padova e ora pronto a toccare – entro fine maggio – le città di Firenze, Torino e Verona.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far capire che, nonostante il periodo attraversato per via della pandemia, si procede progressivamente al ritorno alla normalità. Incontrare le agenzie in presenza è un supporto psicologico che serve a tutti. «È come dire noi ci siamo e siamo al fianco vostro», ha dichiarato Francesca Zilio, responsabile marketing del t.o.

«È un momento di scambio di idee e, chiaramente, l’occasione utile per illustrare alle agenzie di viaggi la prossima estate con focus su Spagna, Portogallo, Canarie, Azzorre e Grecia – ha proseguito Zilio – Non mancheremo mai di ringraziare le adv che ci stanno sostenendo ed è per questo che in cambio stiamo facendo una campagna radiofonica per mandare sempre piùi clienti in agenzia a comprare un prodotto Columbus per l’estate».