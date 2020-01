Columbus, ecco i pacchetti di viaggio Expo Dubai 2020

La novità di Columbus per il nuovo anno riguarda Expo Dubai 2020, esposizione universale che prenderà il via il 20 ottobre. Il tour operator parte della holding Primarete e in procinto di varare anche la sua nuova campagna pubblicitaria e il suo nuovo claim, per l’occasione, ha scelto di affiancare alla destinazione emiratina diverse mete dell’Oceano Indiano, combinandola quindi con Maldive, Seychelles, Mauritius, Reunion o anche Sri Lanka e predisponendo delle soluzioni ad hoc per chi vorrà visitare l’Expo.

L’offerta lanciata da Columbus parte da un pacchetto di 5 notti in hotel 4 stelle del valore di circa 1.370 euro, con voli di linea Emirates e flydubai e il biglietto di ingresso all’Expo compreso.

“Noi siamo particolarmente soddisfatti dei passi fatti fino ad oggi, il brand gode di notorietà sia in Italia che all’estero e la nostra offerta è calibrata non per un prodotto di massa ma per viaggiatori che cercano una vera travel experience”, recita una nota dell’operatore.