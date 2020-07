Columbus da settembre rafforza la rete di agenzie

Columbus Tour Operator vaglia le possibilità per la stagione invernale. «Stiamo lavorando per l’inverno sulle mete possibili però non perdiamo la speranza che il governo tolga l’obbligo di quarantena almeno per una parte dei paesi extra Ue – dichiara il presidente Ivano Zilio – Anche se ogni tipo di previsione è off limits per il futuro, in casa Columbus Tour Operator la voglia di ripartire non manca, lo si vede dalle scelte fatte da giugno a settembre con prodotti ben mirati e selezionati: mare Italia, Croazia, Irlanda e Grecia. Qualche segnale le destinazioni estere lo hanno dato, merito delle agenzie di un certo livello che sanno chi è Columbus e della professionalità dei nostri collaboratori».

Per questo Zilio spiega che da settembre l’operatore punterà a selezionare una rete di agenzie di buon profilo, per rafforzarsi laddove può offrire un vero valore aggiunto.

«Ringrazio vivamente il personale per aver aiutato i clienti durante il riavvio del t.o. e soprattutto durante la crisi – aggiunge – In futuro lavoreremo per supportare i clienti tramite app online, call center telefonico o tramite un team di crisis management; il tutto in un’ottica di rafforzare le aree ad alto reddito».

La direzione Columbus vede la crisi come un’opportunità, «proseguendo il nostro cammino ci rafforzeremo laddove possiamo offrire un vero valore aggiunto per i nostri clienti. Saremo in prima fila per dare consigli e informazioni ma soprattutto sicurezza. In questo periodo tutti noi dello staff Columbus, vecchia guardia del turismo, con grande professionalità non ci siamo persi d’animo, anzi siamo in prima linea per supportare le agenzie», conclude.