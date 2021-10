Columbus, agenzie e crociere: il gran ritorno di Zilio













Arabia Saudita, Mauritius, Maldive, Dubai e Abu Dhabi, Mar Rosso e Santo Domingo. Riprende il via tra novità e importanti conferme la programmazione di Columbus, il brand di Ivano Zilio, intervistato nella doppia veste di t.o. e presidente di Primarete Network.

«Partiamo con la nuova destinazione Arabia Saudita proponendo degli speciali pacchetti per il Gran Premio di F1 a Jeddah. Accanto a questa nuova meta aperta, torniamo a programmare Mauritius e Maldive, su cui confermiamo le opzioni per il volato, e poi puntiamo sull’Expo di Dubai e su Abu Dhabi. Non ci siamo mai fermati, per cui siamo pronti. Andiamo avanti nell’attesa di ulteriori aperture che permettano al settore di tornare a regime», sottolinea Zilio.

Anche se, senza il prolungamento della cassa integrazione sarà difficile per molti andare avanti e tornare ai livelli “normali” nell’intero comparto. «Ora dobbiamo lottare affinché continui la cig – ha detto il patron di Columbus – Per dare respiro agli operatori e far sopravvivere un comparto che sta trovando un suo nuovo assetto».

Tante cose sono cambiate, a cominciare dal rapporto tra tour operator ed agenzie o anche tra operatori e pubblico. «I medi t.o. se son bravi continueranno a lavorare bene, i grandi dovranno adoperarsi per adattarsi alle esigenze della domanda – ha spiegato Zilio – Il cliente vuole innanzitutto la sicurezza, per cui non prenoterà con grande anticipo. Verranno scelti gli operatori più flessibili, con una offerta adattata a situazioni idonee e con le giuste coperture nel caso sorgano problematiche».

Intanto il vulcanico titolare di Columbus non si ferma e continua a presentare novità al di là della programmazione. «Andiamo avanti con FlyPoint, la piattaforma multigds su cui le agenzie possono comparare le tariffe dei voli dei tre principali gds in tempo reale, un’idea che in pochi mesi ha già avuto un grande successo. A giorni lanceremo un portale simile ma dedicato alle crociere». Anche in questo caso, dovrebbe trattarsi di un comparatore di offerte delle principali compagnie, uno strumento utile che agevolerà anche chi non è esperto di crociere ,permettendogli di dare sempre la migliore soluzione in tempo reale.