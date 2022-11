Colombia, stop alla fusione tra Avianca e Viva Air

L’autorità per l’aviazione civile della Colombia (Aerocivil) ha bloccato la fusione tra le compagnie aeree Avianca e Viva Air sostenendo che il progetto avrebbe danneggiato la concorrenza creando un vero e proprio monopolio su 16 rotte domestiche.

Aerocivil sostiene inoltre che Avianca e Viva offrano in totale 59 rotte domestiche, che concentrano il 93,7% del traffico colombiano: altre compagnie aeree che vorrebbero entrare nel mercato, quindi, affronterebbero difficoltà nell’accesso e nello sviluppo di eventuali rotte a causa della posizione dominante che avrebbe assunto la newco nascente.

La scorsa primavera Avianca aveva annunciato l’intenzione di acquisire Viva Air tenendo separati i due vettori; mentre ad agosto le compagnie aeree hanno chiesto ad Aerocivil l’approvazione per l’eventuale fusione come unica soluzione a causa della difficile situazione finanziaria di Viva.

Avianca ha risposto ai rilievi avanzati da Aerocivil dichiarando che “valuterà tutte le alternative legali disponibili per ottenere le necessarie approvazioni”.