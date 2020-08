Cocktail e piscina a sfioro su Roma: così riapre l’Aleph Hotel

Il nuovo spazio “1930”, dove poter lavorare in smart working sorseggiando dell’ottimo caffè, che a breve verrà presentato alla città, la terrazza con piscina che si affaccia sui magnifici tetti di Roma e una innovativa selezione di drink ispirati alle bellezze della Capitale.

Così l’Aleph Rome Hotel è pronto a ripartire. L’elegante struttura cinque stelle lusso, che fa parte dell’esclusivo brand Curio Collection by Hilton, ha riaperto le sue porte a fine giugno e, in attesa dei clienti internazionali, ha deciso di rinsaldare il suo rapporto con la città eterna aprendo i suoi servizi a chi vive o visita la Capitale.

Fiore all’occhiello dell’hotel è la Sky Blu Terrace, con la sua scenografica piscina a sfioro e le accoglienti cabanas, dove è possibile trascorrere una giornata crogiolandosi al sole oppure assaporare i nuovissimi cocktail che richiamano alcuni luoghi storici, con una piacevole musica di sottofondo. Il nuovo menù, infatti, include il Colosseo, a base di gin, oppure il Pantheon, con vodka infusa alla rosa, che promettono di accompagnare l’ospite in una sorta di viaggio tra i più importanti monumenti della città.

«Abbiamo deciso di lanciare un segnale positivo di ripresa in un momento nel quale la quasi totalità delle strutture di pari livello ha scelto di rimanere chiusa – spiega Massimiliano Perversi, general manager della struttura – L’Aleph ha scelto di ripresentarsi al pubblico con una nuova proposta dedicata alla città e ai romani: abbiamo investito e ci siamo preparati per rendere l’albergo un luogo d’incontro per chiunque abbia piacere di vivere un’esperienza esclusiva in tutta sicurezza, senza dover necessariamente soggiornare da noi. Un nuovo menù, una nuova selezione di signature drink ispirati ai luoghi iconici della nostra capitale e proposte esclusive per l’aperitivo come momento clou della giornata sono solo alcune delle novità che vogliono trasformare le nostre due terrazze da location “a Roma” a location “per Roma».

L’edificio, inaugurato negli anni 30, come sede di un importante istituto bancario, è stato successivamente convertito in struttura di lusso ed oggi conta 88 camere, tra cui 4 suite e 10 junior suite, arredate in stile moderno e dotate delle migliori tecnologie. Oltre il rooftop, l’Aleph offre una Cognac Lounge, uno Shisha corner dove è possibile fumare il narghilè miscelando il tabacco con gli aromi della frutta,una sala riunioni che può ospitare circa 100 persone e soprattutto la spa de Le Caveau, alla quale si accede dopo aver superato una enorme porta blindata, che conduce ad una sala fitness, sauna finlandese, una vasca idromassaggio e all’Hammam.