Club Med rinnova l’offerta kids e wellness













Club Med ha rinnovato la sua programmazione dedicata alle famiglie e ai programmi di benessere in tutti i suoi resort in Nord America, Asia ed Europa, Italia compresa.

L’offerta dedicati ai più piccoli è una naturale evoluzione di quanto fatto fino ad ora (l’operatore ha introdotto nei suoi villaggi il suo primo club per bambini 55 anni fa). Il prodotto prende adesso il nome di Mini Club Med +, e propone un ampio ventaglio di attività – anche condivisibili con i propri genitori – tra percorsi outdoor, sport, sfide e laboratori.

Quanto al wellness, invece, gli ospiti possono approfittare di itinerari che comprendono attività all’aria aperta, esperienze termali e Spa, pasti salutari e pratiche di mindfulness e yoga.

«Dopo la pandemia abbiamo assistito a una decisa crescita della domanda di viaggi all inclusive per famiglie ed esperienze di benessere – ha dichiarato Kevin Armstrong, senior director of brand & communications for Club Med North America and the Caribbean – Oggi più che mai i nostri clienti sono alla ricerca di momenti dedicati al wellness e atti a migliorare la qualità di vita, soprattutto quella dei loro figli».