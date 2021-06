Club Med riapre 17 resort in Italia, Europa e Caraibi













Club Med riapre le porte dei suoi resort per l’estate 2021. Saranno 17 le strutture che riaccoglieranno gli ospiti, tra Italia, Europa e Caraibi.

In Italia, Club Med Exclusive Collection Cefalù, propone una vacanza esclusiva per coppie o famiglie con bambini da 8 anni; il resort di Kamarina è invece ideale per le famiglie con bambini piccoli.

Nel Mediterraneo i resort più richiesti sono quelli Gregolimano (Grecia) e Da Balaia (Portogallo), seguono Bodrum e Palmiye (Turchia). Torna anche la montagna con La Rosière, Les Arcs Panorama e gli Chalet di Grand Massif Samoëns Morillon e Valmorel.

Nei Caraibi, accessibili per gli italiani, riaprono La Caravelle (Guadalupa) e Les Boucaniers (Martinica).

Appena i confini europei riapriranno, anche i resort di Michès Playa Esmeralda e Punta Cana (Repubblica Dominica) Cancùn (Messico), Turkoise (Turks and Caicos), Seychelles, Kani e Le Ville di Finolhu (Maldive) potranno accogliere i turisti italiani.

Club Med offre ai propri clienti la modifica gratuita del soggiorno in caso di imprevisti legati al Covid-19 e condizioni di cancellazione flessibili. Le prenotazioni includono l’assistenza medica. Se necessario, il partner di Club Med, Europ Assistance, copre le spese di ricovero all’estero, alloggio per un accompagnatore, rimpatrio e supporto per spese mediche relative al Covid-19. Il contact center è sempre a disposizione per facilitare le procedure.

Le misure del protocollo sanitario “Insieme in Sicurezza” sono state approvate dal comitato scientifico del t.o. e verificate dall’ente di gestione degli standard Cristal Standards International. Tutti i resort sono certificati Posi Check prima della riapertura e regolarmente verificati per tutta la stagione.

«Quest’estate i nostri ospiti potranno riscoprire nei nostri resort in Italia e in Europa la pace dei sensi che solo Club Med può regalare – dice Eyal Amzallag, managing director sud Europa, middle east & mercati emergenti – Vogliamo offrire ai nostri ospiti la possibilità di lasciarsi completamente andare ed essere liberi da tutte le altre preoccupazioni, in modo che possano prendersi del tempo con la famiglia, il partner, gli amici o per loro stessi. La nostra proposta premium all inclusive ha una miriade di attività di altissima qualità, c’è la massima attenzione in tutto quello che offriamo. Gli ospiti possono scoprire nuove passioni, vivere al meglio l’aria aperta e godere di tutti i piccoli piaceri della vita che tanto ci sono mancati: cucina gourmet, intrattenimento dal vivo, una sessione di yoga sul paddle della nostra scuola di yoga by Heberson».