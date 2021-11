Club Med Pragelato Sestriere riapre a dicembre dopo il restyling













A dicembre Club Med Pragelato Sestriere riaccoglie gli amanti della neve e degli sport invernali dopo il rinnovamento.

I lavori sono iniziati ad aprile 2021. Durante questi otto mesi sono state ampliate e rinnovate molte aree del resort: reception, bar lounge, boutique, sala fitness, i ristoranti La Trattoria e La Tana. Dalla primavera 2022 sarà ampliata anche la piscina all’aperto.

Il resort è a pochi chilometri da Sestriere, nel cuore della Vialattea che con i suoi 400 km e le 249 piste lo rendono il comprensorio più esteso d’Italia e il secondo d’Europa.

Club Med Pragelato Sestriere è un resort ski-in ski-out, gli impianti di risalita si trovano proprio al centro della struttura, a 100 metri dalla ski room.

Le camere, posizionate in chalet su due piani sono pronte a ospitare le famiglie per un’esperienza sulla neve. La suite familiare ha una superficie totale da 74 mq, due stanze, zona soggiorno separata e balcone arredato per godersi la colazione e il sole all’aperto, con il massimo della privacy. Per le famiglie più numerose, fino a 6 persone, è possibile offrire un alloggio di 82 mq distribuito su due livelli, composto da una Superior Family Room e Superior Room. Tutte le camere hanno balcone o terrazzo e un accesso privato.

Per accedere alle piste basta uscire dalla stanza e recarsi al centro del resort, la funivia parte da lì e in 4 minuti si raggiunge il comprensorio.

Le lezioni di sci di gruppo con istruttori certificati della Scuola italiana di sci, per tutti i livelli, da principiante a esperto, sono sempre incluse e anche gli skipass.

Il programma Amazing Family prevede tante attività figli-genitori. L’assistenza bambini è garantita dal Petit Club Med (con supplemento, dai 2 ai 3 anni) e del Mini Club Med (dai 4 ai 10 anni). I ragazzi dagli 11 ai 17 anni sono accolti in appositi spazi pensati per gli adolescenti.

A partire dai 4 anni per lo sci e dagli 8 anni per lo snowboard, i bambini sono divisi in gruppi di livelli per facilitare i loro progressi.

Gli sport invernali proposti sono aumentati: oltre alle lezioni di sci e snowboard, ci sono le ciaspole e il nordic walking nell’All Inclusive, e anche lo slittino guidato da cani da slitta.

A disposizione degli ospiti anche nove bar e ristoranti fuori e dentro il resort. Per chi lo desidera, facendo richiesta il giorno prima, è possibile richiedere la colazione in camera con croissant, pain au chocolat, plum cake, succhi di frutta, marmellate e miele.

Il ristorante La Trattoria, ingrandito con una nuova terrazza all’aperto, offre piatti tipici italiani come pasta, pizza, formaggi e salumi. La Tana, aperto la sera, è il ristorante di specialità di montagna, ridisegnato e ristrutturato con più capienza in un’atmosfera “barocca-chic”. Da non perdere i vini della zona dal Barolo al Nebbiolo, i formaggi locali, il tartufo d’alba e la fonduta.

A pranzo, Casa Molino, aperta solo in inverno offre la possibilità di pranzare sulle piste, a 2.300 metri. Il ristorante, interamente riservato al Club Med, è aperto in giorni selezionati con prenotazione in loco.

Pragelato Sestriere ha un centro benessere situato in un grande chalet tradizionale diviso in tre parti: una piscina interna riscaldata ad accesso libero con getti d’acqua, uno spazio dedicato allo sport con una sala cardio-training e una nuova sala fitness. La spa, à la carte, è firmata Payot con nuove sale per trattamenti di bellezza e dotata di hammam e una nuova sauna.

Club Med ha sempre operato secondo quello che oggi prende il nome di turismo sostenibile. Per Club Med Pragelato Sestriere, ad esempio, è stato utilizzato legno di larice proveniente da una filiera certificata e responsabile. Si tratta di un legno autoctono che nelle Alpi, tra 1200 e 2400 m di altitudine, rinomato per la su resistenza, è uno dei legni più durevoli. L’utilizzo di questo materiale nell’architettura degli chalet, utilizzato per rivestire tetti ed esterni degli chalet ma anche alcune aree interne, permette al resort di integrarsi nel paesaggio montano circostante.