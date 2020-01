Club Med inizia l’anno con l’offerta Exclusive Sale

È partita il 5 gennaio e dura fino al 26 del mese l’Exclusive Sale firmata Club Med, l’occasione per regalare una vacanza in famiglia o un break in un’oasi tropicale.

L’offerta prevede fino a 1.600 euro di riduzione a coppia prenotando una camera deluxe o una suite per le partenze dal 7 gennaio al 26 aprile, Pasqua inclusa. Per i bambini sotto i 6 anni il soggiorno è gratuito.

Tra i resort da non perdere, per esempio, l’operatore cita il Club Med Punta Cana con spazio Exclusive Collection rinnovato con 32 nuove suite, un’infinity pool affacciata sul mar dei Caraibi, servizio in camera e concierge privato oltre alla Club Med Spa by L’Occitane. Nella struttura, tante attività sportive anche per i bambini, che potranno anche cimentarsi nella scuola circense con Club Med Creactive by Cirque du Soleil. Con il programma “Amazing Family”, inoltre, genitori e figli avranno occasioni per trascorrere tempo insieme creare tanti nuovi ricordi.

Non solo Caraibi tra le mete esotiche proposte. Ci sono anche le Maldive con Club Med Kani per tutta la famiglia e le Ville di Finolhu, ideali per una vacanza romantica, e Mauritius al Club Med La Pointe aux Canonniers. Chi desidera una fuga a poche ore di volo può scegliere tra Marrakech La Palmeraie in Marocco o la Sicilia nel Club Med Cefalù, il primo Exclusive Collection del Mediterraneo.