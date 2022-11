Club Med in convention a Marbella con le 55 agenzie Trident

Sì è appena conclusa la prima Convention Trident Club di Club Med, a cui hanno partecipato 55 agenzie dal 6 all’8 novembre, protagoniste di una serie di attività immersive tra cui incontri e training session.

Inoltre, nel corso della tre giorni si è svolta un’importante cena di gala che, oltre a voler riunire in un momento conviviale tutti i presenti, ha visto la premiazione delle agenzie con le migliori performance: Cristanini Viaggi (Exclusive Collection); Equador Viaggi (Viaggi di Nozze); Ometto Viaggiatore (Club Med Travel Agent); A. Von Brockdorff Ltd (Montagna); Latitude Travel (Gruppi Sportivi).

«Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti insieme e non vediamo l’ora di vedere la crescita che ci accompagnerà nei prossimi anni – ha dichiarato Rabeea Ansari, managing director Sud Europa e mercati emergenti – Club Med ha un prodotto forte, un premium all inclusive senza eguali con più di 60 attività sportive dallo sci al padel, dallo yoga alla scuola di vela, offre esperienze gastronomiche di alto livello e un’assistenza bambini senza paragoni ed è per noi un onore essere affiancati da professionisti preparati che portano il nome di Club Med nelle vacanze delle coppie e delle famiglie italiane».

Circa il 50% del fatturato italiano viene dalle agenzie Trident Club, «e sappiamo che è un numero pronto a crescere grazie a un sodalizio che si rafforza nel tempo», ha aggiunto Ansari.

A ospitare l’evento è stato il Club Med Magna Marbella da poco inaugurato, che ha segnato il grande ritorno di Club Med in Spagna dopo oltre 20 anni.