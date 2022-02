Club Med cerca 500 professionisti per i resort in Italia e all’estero













Club Med, in vista della stagione primaverile ed estiva, è alla ricerca di 500 professionisti per i suoi resort di alta gamma sul mare e in montagna in Italia, Grecia, Portogallo e Francia.

L’operatore ha lanciato, infatti, la nuova campagna di reclutamento per circa 500 G.E & G.O: Gentil Employé (Gentili Dipendenti), Gentil Organisateur (Gentili Organizzatori). Ognuno dovrà possedere le competenze e il savoir faire che rispecchino i cinque valori dell’azienda: gentilezza, responsabilità, multiculturalità, libertà e spirito pionieristico.

Sul sito web di Club Med dedicato alle carriere clubmedjobs.it è possibile trovare tutte le offerte di lavoro disponibili, per le quali è possibile candidarsi.

Inoltre, anche quest’anno Club Med organizzerà giornate virtuali di recruiting, sia direttamente sia attraverso i suoi partner: Job Farm (impegnato nell’offerta di servizi dedicati alla formazione, orientamento e inserimento lavorativo) e Lavoroturismo (impegnato nell’offerta di lavoro e servizi nel settore turistico).

Il primo evento si svolgerà il 25 febbraio e i prossimi saranno annunciati nei mesi a venire.