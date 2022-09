Club Med cerca 300 professionisti per la stagione invernale

Parte il recruiting per la stagione invernale 2022-23 di Club Med, che cerca più di 300 professionisti da inserire nei resort europei, principalmente in Francia, Italia e Svizzera. In seguito a una brillante stagione estiva, l’operatore delle vacanze premium all inclusive si prepara all’inverno.

Le categorie in cui si concentra la ricerca sono benessere, infanzia, ristorazione & bar, accoglienza alberghiera & housekeeping, arte & spettacolo, supporto & vendita. Le posizioni sono aperte a profili con o senza qualifiche, a seconda del posto di lavoro. In particolare, Club Med è alla ricerca di persone appassionate e con un know how che corrisponda ai cinque valori fondamentali dell’azienda: gentilezza, responsabilità, multiculturalità, libertà e spirito pionieristico.

I dettagli delle posizioni disponibili sono consultabili su ClubMedJobs.it (le offerte verranno inserite gradualmente e adattate nel corso della stagione).