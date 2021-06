Club Med aprirà 16 nuovi resort entro il 2023













L’estate di Club Med sarà italiana, ma già si intravvedono segnali incoraggianti per l’estero: «Al momento stiamo vendendo Italia su Italia, a un ritmo raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma abbiamo anche cominciato a vendere il long haul con richieste per terzo e quarto trimestre», spiega Eyal Amzallag, managing director Sud Europa e mercati emergenti. E Anne Laure Redon, direttore commerciale, aggiunge che da circa un mese il trend in agenzia è positivo.

ASPETTANDO IL LONG HAUL. Per la stagione estiva 2021 saranno 17 i resort aperti, compresi Kamarina, alla sua ultima stagione, e Cefalù che, spiega Amzallag, viaggia su un 70% di riempimento fino a settembre. Ma la speranza è riuscire quanto prima ad aprire anche i resort di Turchia, Tunisia e Marocco, e tornare ad accogliere gli ospiti italiani anche in quelli di lungo raggio, tra i quali la new entry a Saint Anne, Seychelles, inaugurato nella primavera.

E non è l’unica novità: il Gruppo infatti conferma gli investimenti già annunciati nei mesi scorsi, con l’obiettivo di «aprire 16 nuovi resort, tra debutti e ristrutturazioni, entro il 2023. Tra questi c’è lo sbarco in Canada, nuova destinazione montagna, la riapertura di La Plantation d’Albion a Mauritius rinnovato e il ritorno, nell’inverno, di Pragelato, oggetto di un importante lavoro di rinnovamento di camere, ski room e altre aree comuni, per portarlo al livello premium degli altri in portfolio», spiega Emzallag.

LA CAMPAGNA ESTIVA. Club Med Anima libera: è questo lo slogan scelto per la campagna di inaugurazione dell’estate dal gruppo francese, che fa leva sul desiderio di tornare a viaggiare che sta registrando in Italia e in Europa. Il Med rilancia e investe sui suoi pilastri affidandosi anche ai risultati di uno studio di mercato, che ha individuato quattro assi di richieste dalla clientela in questa fase di ripresa: «Flessibilità, insieme a libertà e sicurezza; maggior comfort; occasioni per crescere e imparare insieme e responsabilità, racchiuse anche dalle proposte di Amazing Family, attività presenti in dieci resort tra i quali Kamarina», spiega, Alessandra Marinacci, marketing & communication director Sud Europa e mercati emergenti.

EFFETTO COVID. A questi il gruppo risponde con vari investimenti in prodotto e servizi già in atto e rinforzati. Per esempio la figura del Safe Together Manager che in resort si occupa della messa in atto e del rispetto di tutte le norme e i protocolli, insieme alla presenza del medico 7 giorni su 7, oppure la policy che permette la modifica senza penali in caso di problematiche legate al Covid e l’assicurazione che include le spese legate a questo.

«L’intrattenimento è stato ripensato con nuove attività da fare insieme in famiglia, la ristorazione prevede momenti distribuiti in diverse aree del villaggio per evitare assembramenti. L’accelerazione digitale ha permesso di sfruttare al massimo l’app attraverso la quale gli ospiti possono prenotare attività e servizi, comprese ora anch le cene gourmet, e per agevolare i remote workers c’è il wifi e l’all day dining», aggiunge Marinacci.