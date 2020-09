Club Med apre un nuovo resort e cerca oltre 300 professionisti

Club Med sta cercando più di 300 professionisti italiani, per le proprie strutture sulle Alpi francesi e italiane. Questo anche in vista dell’inaugurazione, a dicembre, del suo nuovo flagship nel cuore delle Alpi franco-italiane: il Club Med La Rosière.

La nuova apertura è un’oasi dedicata alla famiglia nel cuore delle montagne. Posto nell’area franco-italiana del San Bernardo – 2.600 ettari, una delle più soleggiate e innevate delle Alpi settentrionali – Club Med La Rosière offre vedute eccezionali sulla Valle Tarentaise e le Alpi del Beaufortain. Questo resort, che ha circa 400 stanze, si trova a 1.950 metri di altitudine e sarà aperto sia nel periodo invernale che in quello estivo. Avrà uno staff di circa 400 professionisti, e creerà 130 nuovi posti di lavoro sia in loco che in Italia.

A partire da settembre è iniziata la ricerca per circa 300 posizioni nel settore Hospitality e Catering: 150 nell’accomodation, 80 in cucina, 60 per catering e bar, 10 per la reception.

Sono aperte inoltre 10 posizioni nel settore Sport & Leisure e altre 10 per Support & Sales, di cui 5 per servizi tecnici e funzioni di trasporto, altre 5 per vendite e direzione vendite.

L’operatore ricorda di avere inserito una nuova figura, il Safe Together manager, all’interno dei resort che stabilisce ed è garante delle procedure standard sul Covid-19. Il prossimo inverno, 25 professionisti rappresenteranno il principale collegamento con le autorità locali e lo staff di Club Med all’interno del resort, e saranno responsabili del rispetto delle normative e misure di sicurezza relative.

Inoltre Club Med ha attuato Posi-Check, assegnato dall’azienda specializzata Cristal International Standards, una soluzione di auditing per prevenire il diffondersi di infezioni nel settore alberghiero. L’audit è iniziata a luglio e i risultati ottenuti per i resort europei hanno una media di 92.8%, ben superiore all’80% richiesto.