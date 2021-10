Club Med apre le vendite estive anche sul lungo raggio













Il 12 ottobre Club Med apre le vendite per la prossima estate, lungo raggio compreso. Dal 12 al 14 ottobre, l’operatore promuove tre giorni di offerte illimitate per ottenere fino a 1.050 euro di riduzione a persona su tutte le date e tutti i resort. Come sempre, il tour operator offre la cancellazione gratuita fino a 45 giorni dalla partenza e quest’anno anche il rimborso per chi non potrà viaggiare a causa del Covid-19.

L’offerta è centrata sempre di più sulle famiglie: oltre all’assistenza bambini specializzata a partire dai 2 mesi fino ai 17 anni, Club Med offre soggiorno gratuito per i minori di 6 anni anche nelle date più richieste come, per esempio, Ferragosto.

Tra le novità dell’estate 2022, il nuovo Club Med Magna Marbella, che segna il ritorno in Spagna del t.o. dopo 20 anni.

Inoltre, La Plantation d’Albion, primo resort della gamma Club Med Exclusive Collection, nell’isola di Mauritius, avrà spazi rinnovati, con un’oasi di serenità dedicata allo slow living per ritrovare l’equilibrio con i propri ritmi naturali.

Per gli italiani sarà la prima estate a Club Med Seychelles, l’ultimo resort Exclusive Collection per un’avventura eco-chic sull’isola privata di Sainte Anne nel cuore di un Parco Marino protetto.

Tornano anche le Maldive, dove Club Med è presente con due strutture: il resort di Kani e le Ville di Finolhu, con piscina privata e servizi esclusivi come il maggiordomo privato.

E ancora la Sicilia, con Club Med Cefalù, e le Antille.

Le pre-registrazioni per accedere all’apertura vendite e il ottenere il 15% di riduzione garantita sono aperte, le agenzie possono chiamare il contact center.