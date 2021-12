Club Med amplia Pragelato e annuncia un mega resort a San Sicario













Club Med rinnova il Club Med Pragelato Sestriere e annuncia il nuovo progetto a San Sicario, nel comprensorio della Vialattea, alla presenza di Alberto Cirio e Fabio Carosso, presidente e vice della Regione Piemonte, e di Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato. L’investimento complessivo del Gruppo per le operazioni ammonta a 130 milioni di euro.

Ad oggi, al Pragelato Sestriere – che ha da poco dato il via alla stagione invernale – sono state ampliate le aree comuni e rinnovati e allargati i ristoranti La Tana e Il Piemonte, la Club Med spa by Payot e il fitness center. Con la costruzione di 17 nuovi chalet, il resort conterà 388 camere. Solo per questo saranno necessari 20 milioni di euro.

La struttura di San Sicario, invece, avrà un’apertura bistagionale di 17 settimane in inverno e 10 settimane in estate con un’occupazione media annuale delle camere di circa l’85%. Conterà 400 camere, 2 ristoranti, un bar principale e uno in piscina aperto solo in estate. Presente un Kids Club e strutture per bambini da 4 mesi fino a 17 anni e Spa co-branded, parrucchiere, accesso gratuito a sauna e hammam.

«Essere qui oggi è la testimonianza del ritorno della montagna delle Alpi, del Piemonte e della voglia di ripartire dopo la pandemia – ha dichiarato il presidente di Club Med, Henri Giscard d’Estaing – Eravamo forti quando siamo entrati in questa crisi, grazie in particolare al nostro modello di business, che genera una crescita redditizia, alla nostra strategia e ai suoi 4 pilastri: Glocal, Upscale con spirito Club Med, Happy Digital & Happy to Care sempre con il sostegno del nostro azionista Fosun. Nonostante il forte impatto della crisi sanitaria sul turismo, Club Med ha mantenuto una forte ambizione in termini di sviluppo di 16 nuove aperture di resort previste entro il 2023».