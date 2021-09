Club Med, al via la campagna di recruiting per 400 posizioni













Forte della ripresa estiva, Club Med lancerà simultaneamente la stagione sciistica in Europa (Italia, Francia e Svizzera), Cina, Giappone e Canada. E in contemporanea, per l’inverno, seleziona più di 400 professionisti per i propri resort in Francia e Italia.

Sono 390 le posizioni aperte nell’area hôtellerie e ristorazione, 10 in quella benessere.

L’operatore offre opportunità anche per diverse figure manageriali, quali F&B manager, restaurant manager, room division manager, chef patissier e sous chef e spa manager. Le posizioni saranno aperte e disponibili sul sito clubmedjobs.com. Per candidarsi, é necessario inviare il proprio cv. Saranno organizzati job day e colloqui in modalità virtuale.

Il 19 ottobre si terrà un primo evento, in collaborazione con Lavoroturismo, e altri eventi saranno organizzati nei mesi successivi.

I futuri collaboratori G.O e G.E (Gentil Organisateur e Gentil employé) dovranno incarnare i valori Club Med: gentilezza, responsabilità, multiculturalità, libertà e spirito pioniere.

Club Med propone programmi di sviluppo e corsi di formazione a tutti i livelli, creati dall’Università dei Talenti.

Tra le iniziative del t.o., la partnership con WeSchool – azienda EdTech leader in Italia nell’innovazione della didattica in scuole, università e aziende – che ha come obiettivo l’orientamento professionale e la formazione degli studenti degli Istituti alberghieri, grazie a un percorso immersivo e digitale. Gli studenti di 15 classi di Istituti Alberghieri dislocati in tutta Italia potranno lavorare ed essere formati su tematiche al centro della strategia Club Med quali sostenibilità, inclusione e multiculturalità. Il progetto prenderà avvio nell’ottobre 2021 e accompagnerà docenti e studenti per tutto il corso del primo quadrimestre, concludendosi a gennaio 2022.

Club Med insieme a WeSchool vuole creare un dialogo reale tra la scuola e il mondo del lavoro coinvolgendo docenti e giovani professionisti.