Club Esse, 550 posti di lavoro per la prossima stagione estiva

Intrattenimento, sport, assistenza bagnanti e mansioni alberghiere (direzione, ricevimento, cucina, servizio sala e bar, economato, housekeeping). Sono questi i settori per cui la catena alberghiera Club Esse ha aperto 550 posizioni per l’estate 2020. Figure che saranno selezionate nel corso di una grande campagna di reclutamento partita sul sito www.clubesse.it e che continuerà con recruiting-tour. Prima tappa Bit4Job, l’area dedicata alla ricerca di personale di Bit2020, a fieramilanocity dal 9 all’11 febbraio.

Club Esse ha in gestione o in proprietà tra Sardegna, Sicilia, Calabria e Abruzzo, 16 villaggi a cui si aggiungono altre due strutture ricettive in Lazio e Valle d’Aosta, che ogni anno impiegano da aprile a ottobre 1.500 persone.

Per partecipare alle selezioni durante la Bit è necessario accreditarsi inviando la propria candidatura inrecruiting.intervieweb.it/bit4job/it/career. I profili più richiesti nell’ambito dell’intrattenimento sono i tecnici audio-luci, gli scenografi, i coreografi, gli animatori per i miniclub e gli istruttori sportivi, ma non mancano occasioni per lo staff di animazione. Il tour di selezione toccherà varie regioni che ospitano i villaggi, perché Club Esse preferisce cercare il personale alberghiero locale, in modo da valorizzare il territorio ed esaltare le competenze, le tradizioni e i sapori tradizionali.