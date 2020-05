Club del Sole: “Vacanza en plein air trend dell’estate”

L’attenzione è sui grandi spazi aperti. Secondo i dati forniti dagli Osservatori del Turismo, è la vacanza en plein air la tendenza per l’estate 2020. Il mercato italiano prediligerà spazi immersi nella natura e mai affollati. Caratteristiche che appartengono a 13 dei 15 camping village di proprietà di Club del Sole, affacciati sulle spiagge con alle spalle pinete centenarie.

Ne ha parlato Giovanni Cavalli, tra i maggiori esperti internazionali di turismo e hôtellerie con esperienze professionali negli Stati Uniti, già alla guida dei parchi tematici Gardaland e Mirabilandia in Italia e PortAventura in Spagna, professore associato di marketing turistico presso la Facoltà di Economia dell’Università Rovira i Virgili di Tarragona e oggi consigliere delegato di Club del Sole.

Cavalli è tra i relatori del webinair in programma giovedì 21 maggio, alle ore 10, in occasione della Puerto Rico National Travel & Tourism Week 2020. Il suo intervento si concentrerà sulla strategia di sviluppo di Club del Sole per l’estate 2020: «All’inizio del 2020 il trend di crescita della vacanza en plein air a livello internazionale si attestava già intorno al 13% – ha dichiarato – Club del Sole ha scelto di interpretare sul mercato italiano questa tendenza che, oggi più che mai, richiede di coniugare un’experience evoluta con la disponibilità di grandi spazi mai affollati e immersi nella natura».

La novità della stagione 2020 è l’apertura del Desenzano Glam Village: un’area di 50mila mq all’aperto sulla sponda del lago di Garda, con 112 suite e appartamenti vista lago, piscina panoramica, spiaggia e pontile privato.

Club del Sole diventa trend setter di un nuovo concept abitativo di alto livello, pensato per chi ricerca il massimo della qualità, della riservatezza e della tranquillità a contatto con la natura. Il gruppo ha ideato una serie di strumenti, appositamente pensati per le esigenze del momento: tra questi la formula di finanziamento rapido e totale Easy Holiday – la vacanza naturalmente semplice e l’iniziativa Smart Working Village, dedicata agli 8 milioni di italiani che nei prossimi mesi lavoreranno in regime di smart working.

I 15 camping village italiani di proprietà di Club del Sole sono localizzati in 6 regioni per un totale di 1 milione di mq di spazi aperti nella natura, attrezzati con mobilhome, bungalow e piazzole. Nei prossimi 5 anni è in programma un’ulteriore sviluppo dell’offerta, con l’apertura progressiva di almeno 2 nuove strutture all’anno.

Club del Sole ha chiuso il 2019 con un fatturato consolidato di 50 milioni di euro (+14% rispetto al 2018) e con un totale di 2 milioni di presenze, di cui il 65% con provenienza italiana.