Club del Sole porta lo smart working in vacanza

Club del Sole lancia Smart Working Village, iniziativa per dare continuità all’attività produttiva portando il lavoro d’ufficio in un contesto piacevole, connettendosi da una spiaggia o da una pineta grazie agli Smart Holiday Village, aree dedicate agli smart worker nei 15 Family Camping village di Club del Sole.

Il claim “Ieri in ufficio. Oggi naturalmente al lavoro” racchiude l’essenza dell’iniziativa. Club del Sole ha istituito un modello di smart working innovativo, attrezzando i villaggi delle dotazioni necessarie per la sicurezza e soddisfazione degli ospiti: oasi di tranquillità dedicate alla massima concentrazione, connessioni wifi ad alta velocità nelle mobilhome, food delivery direttamente in bungalow, servizio stampa documenti, fast check in, igienizzazione degli alloggi e monitoraggio degli accessi agli spazi comuni.

«Club del Sole mette a disposizione dei propri ospiti oltre 1 milione di mq distribuiti in 15 camping village tutti in Italia – dichiara Giovanni Cavalli, consigliere delegato di Club del Sole – Le nostre strutture sono posizionate sulle più belle spiagge e nelle oasi più naturali in ben 6 regioni italiane, in contesti sicuri e rilassanti. Lo Smart Working Village, studiato ad hoc per chi vuole coniugare vacanza e lavoro, permetterà di far fronte alle esigenze lavorative e al desiderio di vacanza per l’estate 2020. Stiamo verificando con i nostri consulenti l’ampliamento dei benefit per un ideale smart working nelle nostre strutture e far fronte alle esigenze di ogni professionista con sistemi informatici, strumenti all’avanguardia e personale dedicato».

L’iniziativa di Club del Sole va incontro alle esigenze degli 8 milioni lavoratori in Italia che secondo la stima dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano continueranno per almeno altri 6 mesi a lavorare da remoto.

L’operatore, nel pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale adottate, mette a disposizione luoghi di lavoro sicuri, dotati di tutti gli strumenti necessari e i comfort per lavorare in un contesto vacanziero, potendo stare vicini ai familiari che nel frattempo potranno godersi i divertimenti.

Non una vacanza mordi e fuggi ma un long stay, una seconda casa dove concentrarsi nel silenzio della pineta o ascoltando il rumore del mare, potendo usufruire di agevolazioni e sconti. Per tutti i soggiorni superiori a 2 settimane Club del Sole applica infatti uno sconto fino al 30% e la possibilità di partire senza pensieri con Easy Holiday, il finanziamento totale del soggiorno.