Club del Sole porta 16 adv tedeschi in Emilia Romagna













Una full immersion nelle bellezze della riviera romagnola e della “nuova Adria” per un gruppo di 16 agenti di viaggi provenienti da Monaco e Francoforte, che nel loro tour hanno fatto tappa anche allo Spina Family Camping Village (nel Ferrarese) di Club del Sole, specializzato in vacanze outdoor al mare.

In linea con lo spirito dell’educational, organizzato dalla testata di settore Fvw in partnership con Apt Servizi ed Enit, il gruppo ha sperimentato il meglio dell’outdoor che la riviera romagnola offre attraverso attività ed experience originali come gite in catamarano ed escursioni in bicicletta in città, in pineta e nell’entroterra.

Dal Delta del Po a Cattolica per ammirare la nuova Adria, ribattezzata dal mercato tedesco “Adria Renaissance”, ma anche per conoscere le novità di prodotto e gli interventi di riqualificazione realizzati in questi ultimi anni, dal Parco del Mare al Fellini Museum: un tour di quattro giorni accompagnato da due giornalisti della testata Fvw e da un rappresentante di Enit di Francoforte, ospitati allo Spina Family Camping Village.

«Siamo certi di aver fatto vivere a questi agenti di viaggi un’esperienza innovativa di vacanza en plein air – ha commentato il direttore generale di Club del Sole Angelo Cartelli – Che unisce flessibilità e personalizzazione dei servizi con un’anima green ed ecofriendly, all’interno di una delle aree naturalistiche più pregiate dell’Adriatico».