Club del Sole, poker di nuovi camping village sulla costa ravennate













Il network delle vacanze outdoor Club del Sole ha acquisito Società Gestione Campeggi S.r.l., impresa che ha un portafoglio di 4 Family Camping Village localizzati lungo la costa ravennate: il Villaggio Pineta a Milano Marittima, il Villaggio del Sole a Marina Romea, il Villaggio Riva Verde a Marina di Ravenna, il Villaggio dei Pini a Punta Marina Terme.

Le quattro strutture impiegano 50 collaboratori tra fissi e stagionali e occupano una superficie complessiva di 200mila mq, con 330 unità tra bungalow e mobil home e 250 piazzole di sosta dedicate a camper, roulotte e tende.

L’acquisizione della Società Gestione Campeggi porterà a Club del Sole ricavi addizionali per 5,5 milioni di euro, pari al 10% del fatturato 2019 e la società punta ad incrementare le presenze, raggiungendo nel 2021 i 3 milioni annuali.

Nell’ultimo anno Club del Sole ha acquisito infatti 6 nuove strutture, con un piano di investimenti strutturato e ambizioso e sempre in sinergia con gli entilocali e il demanio di Stato. È salito così a 21 il numero totale dei Camping Village del network, localizzati in sette regioni italiane. Oltre ai 4 Camping Village della riviera ravennate, nel 2020 sono entrati a far parte del network Club del Sole anche il Family Camping Village La Risacca di Porto Sant’Elpidio nelle Marche e il Family Camping Village Italia a Viareggio nel cuore della Versilia.

«L’acquisizione odierna completa il piano strutturato di investimenti che avevamo programmato negli ultimi 12 mesi – ha dichiarato il consigliere delegato Francesco Giondi – Per la prima volta nella sua storia Club del Sole acquisisce una Società che gestisce 4 camping village: una realtà importante, che è stata fino ad oggi la seconda del settore sulla Riviera Romagnola per numero di campeggi gestiti. La scelta della Romagna non è casuale: ci consente infatti di confermare e rafforzare la nostra leadership su questa Riviera, dove siamo storicamente presenti con altri 7 camping village. Desidero infine ringraziare la compagine azionaria della Società Gestione Campeggi, per l’eccellente lavoro svolto a favore delle aziende e del territorio».