Club del Sole, on air la campagna estate 2020

Dal 25 maggio è on air, a partire dalle reti Rai, la campagna estate 2020 di Club del Sole. Una campagna di valori, a supporto di un nuovo posizionamento del brand che interpreta i principali trend del mercato: turismo ecofriendly e responsabile, glamping, vacanze multigenerazionali e pet friendly, outdoor in Italia.

Il concept e la produzione sono stati realizzati in collaborazione con l’agenzia creativa Wepromo; la strategia è a cura dell’agenzia di comunicazione integrata Easycom. «La realizzazione della campagna è stata affidata a Wepromo, una delle più importanti agenzie creative italiane nel settore dell’entertainment; li abbiamo scelti perché immaginavamo un taglio da film, con tutte le emozioni che i nostri family camping village sanno offrire – così Giovanni Cavalli, consigliere delegato di Club del Sole, commenta le scelte effettuate – Per la comunicazione integrata e la strategia media ci siamo affidati a Easycom, una sicurezza quando si tratta di posizionare un’azienda».

La pianificazione non si è concentrata sulla pura frequenza ma sulla trasmissione dei valori al target specifico, per questo sono state scelte posizioni nelle fasce daytime, access e primetime. La programmazione televisiva si protrarrà per due settimane e sarà seguita da altre attività cross mediali tra cui campagne social, promozioni online e offline verso il trade e il consumatore finale fra il 15 giugno e il 30 luglio e dalle media relation. A sostegno della chiusura di stagione, verrà effettuato anche un recall a tutto settembre.

«Abbiamo creato un team giovane, un melting pot in grado di esprime idee innovative e trasferirle in forma integrata attraverso oltre 25 canali social e web – spiega Federico Di Graci, marketing communication manager di Club del Sole – Sono emerse attivazioni di tendenza come lo Smart Working Village o Easy Holiday e partnership out of the box come quella con Universal Pictures per Trolls. Viviamo con entusiasmo il sogno di interpretare le tendenze di un futuro da trendsetter».