Club del Sole lancia Easy Holiday, la vacanza finanziata

Club del Sole lancia in esclusiva sul mercato italiano la formula Easy Holiday, un’opportunità per i turisti di disporre in tempi rapidissimi di un finanziamento a copertura totale dell’importo del soggiorno scegliendo tra diverse formule di sistemazione offerte, con rate da 100 euro al mese.

Con 15 Family Camping Village, in sei regioni italiane, di proprietà Club del Sole ha allestito questa operazione di “vacanza finanziata” per rispondere alle esigenze di molte famiglie italiane, colpite dall’emergenza economica del Covid-19, di dilazionare il costo di una vacanza, di un soggiorno. Le offerte vanno da mobil home a bungalow e piazzole, su aree dislocate nei punti di interesse, affacciate sulle spiagge italiane con pinete centenarie.

«Saremo i primi a farlo in Italia – annuncia Federico Di Graci, responsabile marketing e comunicazione di Club del Sole – Grazie a un accordo diretto e senza intermediazioni sottoscritto con un’innovativa start up in grado di erogare in poche ore il credito, per permettere ai nostri clienti di non rinunciare alle proprie vacanze e pagare in comode rate l’importo totale. Siamo certi di offrire agli italiani la giusta evasione, un posto dove effettuare attività all’aria aperta, respirare libertà e vivere esperienze indimenticabili, e vogliamo farlo andando incontro alle loro esigenze, soprattutto in questo momento di difficoltà che stiamo vivendo. Per questo ci siamo attivati subito con l’obiettivo di facilitare il cliente nella prenotazione di un sogno che può diventare realtà».

Con 2 milioni di presenze annue nei Family Camping Village, di cui il 65% costituite da ospiti italiani, Club del Sole, è uno dei principali operatori italiani del settore sia in termini di numero di strutture che di pernottamenti. Anche per quest’anno, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, intende riproporre il concept di vacanza outdoor coniugando sostenibilità e lusso con la pratica di attività all’aria aperta.