Clikki, la polizza viaggi ricaricabile acquistabile solo in agenzia













Si chiama Clikki, ed è la nuova polizza viaggi in versione ricaricabile di Spencer & Carter Insurance Broker.

Il nuovo prodotto è specializzato in soluzioni per il travel, sarà acquistabile esclusivamente in agenzia di viaggi o attraverso tour operator.

Con Clikki chi acquista la polizza dispone delle garanzie di viaggio racchiuse in un’unica card, che si potrà poi ricaricare in qualsiasi momento in agenzia in occasione di un successivo viaggio. Estremamente personalizzabile, Clikki ha tra i suoi prodotti polizze in versione base e multirischio, individuali e per gruppi.

«I prodotti Cliccki – spiega Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale Spencer & Carter – sono stati studiati per fornire garanzie assicurative tra le più performanti del settore mantenendo un occhio di riguardo alle tasche dei viaggiatori e permettendo una facile vendita alle agenzie di viaggi, con commissioni di vendita in linea con il mercato. La piattaforma è veloce, intuitiva e permette l’emissione in pochi clic».