Click&Good, l’applicazione di Autogrill per prenotare i pasti in autostrada

Si chiama Click&Good ed è la nuova app lanciata da Autogrill che consente agli utenti di prenotare e ritirare i pasti pronti. L’applicazione tramite la geolocalizzazione individua l’area di sosta più vicina all’utente che sta percorrendo la rete autostradale.

Questa nuova forma di ristorazione vuole rispondere alle condizioni imposte dal post Covid sul distanziamento sociale: utilizzando le prenotazioni e i pagamenti digitali si ridurranno notevolmente le file alle casse e gli assembramenti nelle aree di ristoro.

Sono stati, infatti, già predisposti percorsi dedicati e zone per il pick-point in ogni area di servizio della società. Questa formula è parte integrante della app My Autogrill dove viene ben visualizzata la sezione relativa alla prenotazione di pasti.

Il servizio innovativo sarà a disposizione anche di chi non ha scaricato l’app, perché l’accesso al menù di Click&Good avverrà tramite un QrCode esposto nei punti vendita della società lungo le autostrade.

Click&Good potrà avere riflessi positivi, inoltre, per gruppi di persone che viaggiano in auto o pullman, poiché con le prenotazioni multiple online anche in questo caso si scongiureranno code o soste troppo lunghe nelle stazioni di servizio.